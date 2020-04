Paura per una donna a Montesano. Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un terreno

Attimi di paura questa mattina a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Prato Comune, per una donna del posto che ha avuto un incidente stradale.

La 71enne stava viaggiando a bordo della sua Opel Agila quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada ribaltandosi letteralmente in un terreno.

Sul posto è stato repentino e provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal caposquadra Bruno Mangieri, coadiuvato dal caposquadra Pasquale Pagano, che hanno messo in sicurezza la donna a cui i sanitari del 118 hanno prestato il primo soccorso.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –