Paura nelle campagne di San Pietro al Tanagro. Trattore in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina nelle campagne di San Pietro al Tanagro per un agricoltore che si trovava in un terreno alla guida del suo trattore. All’improvviso, mentre stava effettuando dei lavori, l’uomo si è reso conto che del fumo nero stava fuoriuscendo dal mezzo agricolo che ha preso fuoco per cause da accertare.

Fortunatamente è riuscito a scendere dal trattore e a rimanere illeso.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

– Chiara Di Miele –