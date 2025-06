Attimi di paura ieri nelle acque di Salerno per alcune persone a bordo di un natante da diporto.

Alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno è giunta una segnalazione da parte di un cittadino che si trovava con altre 3 persone in navigazione a circa 2 miglia nautiche dal Porto commerciale di Salerno e che stava imbarcando acqua ed era prossimo ad affondare.

Immediatamente è stato disposto l’invio in zona della motovedetta S.A.R. CP 854 che, in brevissimo tempo, ha raggiunto la zona: i malcapitati, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno, erano stati nel frattempo recuperati da un’altra unità in transito in quella zona.

Non è stato necessario per fortuna l’intervento medico e così i naufraghi, tutti in buone condizioni, sono stati accompagnati presso il Porto di Salerno. L’unità, in precarie condizioni di galleggiamento ed in pericolo di affondare, è stata successivamente rimorchiata in sicurezza sino al Porto commerciale salernitano ad opera del personale del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri su indicazioni dell’autorità marittima al fine di rimuovere un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione, considerando che la corrente la stava facendo scarrocciare verso le ostruzioni portuali.

Le operazioni si sono concluse alle 23:30 circa con l’ormeggio in sicurezza del natante presso un cantiere situato all’interno del Porto e con l’assistenza continua del personale della Capitaneria.

Considerato l’inizio della stagione estiva e l’intensificarsi dei traffici marittimi la Guardia Costiera di Salerno raccomanda che, prima di ogni uscita in mare, è sempre consigliato consultare le condizioni metereologiche e portare con sé uno smartphone o altro mezzo di comunicazione con batteria carica per garantire le comunicazioni e fornire posizioni precise per accelerare i tempi di soccorso.