Attimi di paura sono quelli vissuti la notte di Capodanno a Buonabitacolo.

Una bomba carta è esplosa sotto ad un’auto, una 500X, con a bordo una famiglia di Sala Consilina, mentre transitava in zona San Donato.

L’esplosione non ha provocato ferite ai 4 occupanti del veicolo, marito e moglie insieme ai due figli, ma la paura è stata tanta. L’auto invece è stata danneggiata in più parti.

Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Teggiano per gli accertamenti del caso.