Paura lungo l’A2 del Mediterraneo. Pannelli in plexiglass in fiamme all’altezza di Sala Consilina

Paura questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina.

Probabilmente a causa delle alte temperature che stanno caratterizzando tutto il territorio regionale, alcuni pannelli anti-rumore in plexiglass hanno improvvisamente preso fuoco.

Una coltre di fumo nero si è sollevata creando non poco disagio agli automobilisti che transitavano in quel momento nella carreggiata in direzione Nord.

Sul posto immediato l’intervento del Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme, degli uomini dell’Anas e degli agenti della Polizia Stradale.

– Paola Federico –