Paura lungo l’A2 del Mediterraneo. Auto in fiamme nei pressi di Lagonegro

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 124 in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Lagonegro.

Per cause in corso di accertamento un’automobile, una Ford C-Max, ha preso fuoco mentre si trovava in marcia.

Fortunatamente il conducente ha notato il fumo ed è riuscito ad accostare e ad uscire illeso dall’abitacolo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Ernesto Bruno che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Stradale.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –