Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada Cilentana, all’altezza di Roccagloriosa.

Per cause da accertare una Toyota Yaris con a bordo una 70enne e la nipotina di 10 anni si è capovolta dopo che la conducente ne ha perso il controllo.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 New Geo che ha trasportato le coinvolte all’ospedale di Sapri. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Stradale di Sapri, agli ordini del Commissario Silvio Riccio, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.