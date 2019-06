Paura in pieno centro abitato a Policastro Bussentino. In fiamme una tettoia ed un’auto

Attimi di paura questo pomeriggio lungo la Strada Statale 18 all’altezza di Policastro Bussentino a causa di un incendio che si è sviluppato in una tettoia presente in un terreno, in pieno centro abitato.

Ad avvisare i proprietari del terreno sono stati alcuni cittadini presenti sul posto.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme che avevano completamente avvolto la tettoia fatta in gran parte di legno e una Smart parcheggiata.

Le fiamme alte e il fumo denso hanno raggiunto anche i binari della ferrovia presenti nelle vicinanze. Per questo motivo il traffico ferroviario si è bloccato per un’ora.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Vibonati coordinati dal Maresciallo Francesco Barile.

Ignote le cause che hanno scatenato l’incendio.

– Maria Emilia Cobucci –