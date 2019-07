Paura in A2 tra Atena Lucana e Sala Consilina. Tir in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura in autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina.

Un Tir, infatti, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento mentre si trovava in viaggio.

Fortunatamente il conducente, accortosi delle fiamme, è riuscito ad uscire dal mezzo pesante e a mettersi in salvo.

Sul posto per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Presenti inoltre gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina coordinati dal Centro Operativo Autostradale agli ordini del Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Intervenuto sul posto anche il personale dell’Anas. Il Tir, distrutto dalle fiamme, è stato recuperato dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –