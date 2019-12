Paura in A2 del Mediterraneo tra Lauria e Laino Borgo. Autocarro avvolto dalle fiamme

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Laino Borgo e Lauria Sud.

Per cause in corso di accertamento un autocarro ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in viaggio in direzione Nord.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lauria per domare il mezzo in fiamme al centro della carreggiata. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro per i rilievi del caso e i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente dell’autocarro che, fortunatamente, è comunque riuscito a rimanere illeso nonostante la grande paura.

– Chiara Di Miele –