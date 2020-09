Paura in A2 ad Atena Lucana. Ambulanza prende fuoco con un paziente a bordo

Paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove, all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in direzione Nord al km 88, ha preso fuoco un’ambulanza.

Il mezzo si è incendiato per cause in corso di accertamento mentre si trovava in marcia e stava effettuando il trasporto di un paziente. Fortunatamente non si registrano feriti e sul posto è intervenuta una seconda ambulanza per la sostituzione.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

Presenti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e la squadra dell’Anas per ripristinare la normale viabilità del tratto di autostrada. L’ambulanza distrutta dalle fiamme è stata recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

