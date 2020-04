Paura all’ospedale di Polla. Incendio in un deposito, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Paura questa mattina all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno di un deposito di rifiuti speciali della struttura ospedaliera.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il fumo sprigionatosi dal rogo ha raggiunto anche alcuni reparti ma fortunatamente non si registrano feriti tra i pazienti e il personale ospedaliero.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale Stazione per ricostruire le cause dell’origine dell’incendio.

– Chiara Di Miele –