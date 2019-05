Paura ad Agropoli, auto in fiamme lungo via Taverne. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura ieri sera ad Agropoli dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata in via Taverne.

Il veicolo si è incendiato per cause in corso di accertamento, ma sembrerebbe che il rogo abbia preso origine dal vano motore per poi distruggere l’intero abitacolo.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno domato l’incendio e dei Carabinieri della locale Compagnia, diretta dal Capitano Francesco Manna, per i rilievi del caso e risalire alla causa del rogo.

– Chiara Di Miele –