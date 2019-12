Paura ad Agropoli. Anziano imbavagliato, legato ad una sedia e rapinato nella sua abitazione

Paura questo pomeriggio in Via Gentile ad Agropoli dove un 91enne è stato imbavagliato, legato ad una sedia nella sua abitazione e rapinato.

L’allarme è scattato dopo che alcuni condomini hanno allertato le Forze dell’Ordine a causa di alcuni rumori che provenivano dall’abitazione dell’anziano.

Gli occhi e la bocca del 91enne erano stati coperti con un fazzoletto.

I ladri hanno sottratto del denaro contante dalla cassaforte e si sono dati alla fuga. Non si conosce ancora il metodo usato dalla banda per entrare in casa dell’uomo. Non si registrano segni di infrazione alla porta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere l’anziano sotto choc, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e la Polizia Municipale.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

Le condizioni dell’anziano non destano preoccupazione.

– Claudia Monaco –