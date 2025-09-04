Paura in località Ginestre a Vibonati per due signore del posto.

Mentre stavano passeggiando le donne sono state scaraventate a terra da una bici elettrica. La ragazza alla guida, probabilmente per una curva presa male, ha perso il controllo del mezzo a due ruote urtando le anziane.

Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica New G.e.o. che hanno trasferito le malcapitate all’ospedale dell'”Immacolata” di Sapri. Se una delle due ha riportato solo qualche escoriazione, per l’altra, 86enne, è stato necessario il ricovero in codice rosso.

Sull’accaduto farà chiarezza la Compagnia dei Carabinieri di Sapri.