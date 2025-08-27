Paura a Serre per l’improvviso crollo di una strada, a rischio il cedimento della piazza. Annullato l’evento con dj Prezioso
Attimi di paura oggi a Serre dove si sarebbe dovuto svolgere il penultimo appuntamento di una rassegna estiva con l’esibizione di dj Prezioso e l’attesa di circa 7000 persone.
A rendere necessario l’annullamento dell’evento è stato l’improvviso crollo di una strada situata nei pressi della piazza Ennio D’Aniello. Il rischio è che possa crollare l’intera piazza.
Sono stati fatti evacuare i primi spettatori giunti per l’evento e chiuso l’intero centro abitato.
Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale che stanno monitorando la situazione.
Durante un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ha ceduto un’altra parte della strada coinvolgendo anche un muro di cinta.