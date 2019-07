Paura stamattina a Sapri, dove una tromba marina si è sviluppata nei pressi del lungomare.

Il fenomeno atmosferico, che si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali, si è rapidamente formato e altrettanto velocemente si è disfatto, fortunatamente senza danni ingenti a persone o cose.

I disagi sono stati stati di lieve entità, quali la caduta di rami dagli alberi e il propagarsi dell’acqua, spostata con forza dalla tromba marina, fino agli esercizi commerciali sul lato opposto della strada.

Tale fenomeno, che si verifica soprattutto nei mari caldi come il Mediterraneo, deriva dall’elevata temperatura della superficie marina, che può fornire notevole energia a nuvole in apparenza di scarsa consistenza, portando al contrasto l’aria calda marina ascendente e l’aria fredda della perturbazione discendente, dando quindi origine a moti vorticosi favoriti anche dall’assenza di ostacoli in mare.

– Maria De Paola –