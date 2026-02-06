Ieri notte a Sant’Angelo a Fasanella si è verificato il crollo parziale della falda del solaio di copertura dell’edificio scolastico “Padre Francesco D’Urso”.

Dopo le prime verifiche effettuate dai tecnici comunali, si è proceduto alla chiusura dell’Istituto a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza di studenti e personale scolastico. Il Sindaco, inoltre, ha disposto il divieto di accesso all’area interessata.

La sospensione delle attività scolastiche è limitata al tempo strettamente necessario a consentire all’Amministrazione comunale e agli Uffici competenti, in stretto coordinamento con la Dirigente scolastica, di individuare locali comunali idonei e regolarmente agibili presso i quali procedere all’immediato trasferimento.

Sono già in corso gli interventi di pulizia e sistemazione degli ambienti della Casa Comunale al piano terra, ritenuti idonei ad accogliere temporaneamente le attività didattiche. L’obiettivo è consentire la ripresa delle lezioni già nella giornata di mercoledì 11 febbraio, nei nuovi spazi individuati.

Per quanto concerne la messa in sicurezza definitiva dell’immobile “Padre Francesco D’Urso”, si ricorda che la Giunta comunale ha già approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo che prevede la demolizione dell’attuale edificio e la sua ricostruzione nella medesima area.