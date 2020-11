Paura a San Pietro al Tanagro. Auto investe un uomo in via della Sorgente

Paura oggi pomeriggio in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro dove un 57enne di origini magrebine è stato investito mentre attraversava la strada.

Una Ford Fusion condotta da un uomo di Teggiano, per cause in corso di accertamento, ha investito lo straniero che risiede tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro e che, dopo aver parcheggiato a bordo strada il suo furgoncino, stava per entrare nella vicina tabaccheria.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver soccorso il 57enne, lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazione.

Presenti per i rilievi del caso i Carabinieri della Stazione di Polla.

– Chiara Di Miele –