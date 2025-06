Attimi di paura nella notte a Trinità di Sala Consilina.

Per cause da accertare un’auto, una Toyota Yaris, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada finendo contro un muretto.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con due ambulanze del 118 di Sala Consilina e Teggiano, che hanno provveduto al trasporto in ospedale a Polla di 5 giovani. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo reparto Alfredo Altamura, per le operazioni di messa in sicurezza. L’auto nell’impatto ha divelto anche una colonnina privata per la ricarica di auto elettriche.

Il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice.