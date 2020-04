Paura a Sala Consilina. Incendio nella sede dell’Humanitas, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Sala Consilina per un incendio che si è sviluppato all’interno della struttura di via Giocatori che ospita la postazione 118 dell’Humanitas.

Il rogo, originatosi per cause in corso di accertamenti, ha interessato un vano dell’immobile.

Repentino l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Eugenio Siena, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.

– Chiara Di Miele –