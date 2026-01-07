Paura a Sala Consilina. Auto si ribalta in strada, coinvolti un uomo e una donna del posto
Paura questa sera a Sala Consilina.
Per cause da accertare, nei pressi dello svincolo autostradale un Fiat Fiorino Qubo con a bordo una coppia del posto è uscito fuori strada impattando contro un muretto per poi ribaltarsi.
Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo e la donna all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti del caso.
Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.