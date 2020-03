Momenti di paura a Potenza.

Un’auto è finita per le scale in Via Largo Rosica fermando la sua corsa sul muro che affaccia su Via IV Novembre.

Da una prima ricostruzione, pare che il freno a mano non abbia retto provocando l’avvio incontrollato del veicolo.

Sul posto la Polizia Municipale e il Soccorso Stradale per il recupero dell’auto.

– Claudia Monaco –

Foto: Max Di Stasio