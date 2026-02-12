Paura a Pontecagnano. Tir con prodotti ortofrutticoli si ribalta, Vigili del Fuoco in azione
Incidente stradale in via Magellano nel comune di Pontecagnano Faiano.
A rimanere coinvolto è stato un tir con rimorchio che trasportava prodotti ortofrutticoli.
Sul posto presenti i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana e la locale Polizia Municipale.
La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di recupero.
Stando alle prime informazioni, il conducente sarebbe uscito da solo dal mezzo, allontanandosi dal posto.