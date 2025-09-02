Paura a Polla. Bimba cade sulla sponda del fiume Tanagro e si ferisce
Attimi di paura nei giorni scorsi a Polla.
Per cause da accertare, una bambina mentre si trovava sulla strada che costeggia il Tanagro è caduta sulla sponda del fiume ferendosi.
Immediatamente è stata presa in carico dai sanitari dell’ospedale “Luigi Curto” e, dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale di Napoli per un’ulteriore visita di controllo.
Nonostante la grande paura iniziale, le sue condizioni fortunatamente non desterebbero particolare preoccupazione.