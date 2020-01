Paura a Corleto Monforte. Incendio in un’abitazione, provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa sera a Corleto Monforte dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione nei pressi del centro abitato.

Per cause in corso di accertamento il rogo ha lambito l’appartamento mentre era presente al suo interno la proprietaria che, fortunatamente, è scampata alle fiamme.

Sul posto si è reso necessario e provvidenziale l’intervento repentino dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

I caschi rossi guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto e dal caposquadra Alessandro Morello hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione e l’area interessata dall’accaduto.

In casa c’era anche una bombola del gas che per fortuna non è esplosa.

– Chiara Di Miele –