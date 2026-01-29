Paura a Castellabate. Incendio in un’abitazione di San Marco, intervengono i Vigili del Fuoco
Attimi di paura ieri sera dopo le 23 per l’incendio di un’abitazione a Castellabate.
Le fiamme sono scaturite all’interno di un complesso residenziale nella frazione di San Marco.
Arduo il lavoro dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dal Capo Reparto Nunzio D’Amato, che sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la struttura.
Da accertare le cause che hanno determinato le fiamme.