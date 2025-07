Attimi di paura nella notte in via Nettuno a Capaccio.

Un’auto, per cause da accertare, si è ribaltata: a bordo erano presenti 3 giovani che sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale.

Le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Presenti sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Agropoli per i rilievi del caso.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega.