Paura a Battipaglia. Entra in un supermercato armato di pistola, ferisce il cassiere e fugge col bottino

Attimi di paura sabato sera in un supermercato di Battipaglia preso di mira da un rapinatore in via del Centenario d’Italia.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, l’uomo è entrato a volto coperto e impugnando una pistola ed ha minacciato sia i dipendenti che i clienti che in quel momento si trovavano all’interno dell’attività commerciale. Poi con il calcio della pistola ha colpito un cassiere alla testa ed è riuscito a portare via 700 euro. Il rapinatore è fuggito a piedi, ma probabilmente poco distante qualche complice lo attendeva in auto.

Il cassiere ferito, invece, dopo essere stato soccorso dai colleghi è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

Sul posto sono stati allertati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, che hanno ascoltato i dipendenti del supermercato ed hanno effettuato una serie di rilievi per cercare le impronte del rapinatore. Inoltre sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato.

Meno di una settimana fa un’altra rapina era stata messa a segno ai danni di un altro supermercato in via Domodossola a Battipaglia. In quella circostanza un uomo a volto coperto e armato di pistola era riuscito a portar via un bottino di 1500 euro.

