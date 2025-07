“Con il Presidente Vincenzo De Luca, il professor Giuseppe Catapano e il Direttore Ciro Verdoliva abbiamo presentato i lavori dell’Osservatorio delle Neuroscienze, uno strumento prezioso che abbiamo istituito grazie ad un mio emendamento alla legge di Bilancio 2022”.

E’ quanto dichiarato dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino che sottolinea come si sia fatto un passo avanti importante e concreto per la cura della patologie neurologiche e soprattutto per i tumori cerebrali in Campania.

“Un grande risultato di squadra, reso possibile dal lavoro straordinario del professor Catapano, che ha presieduto l’Osservatorio, e di tutti gli eccellenti professionisti che hanno contribuito con competenza e passione. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento – continua – Tra le tante proposte emerse dai lavori dell’Osservatorio, tengo a sottolinearne una a cui sono particolarmente legato: la nascita dell’ICAN, Istituto Campano delle Neuroscienze, un Centro di riferimento di ricerca e cura sul modello del prestigioso Besta di Milano. Un progetto ambizioso ma necessario: abbiamo le competenze, le eccellenze e le professionalità per dare al Sud un grande Istituto neurologico di livello internazionale”.

Un impegno concreto della Regione Campania con il finanziamento di 55 milioni di euro per realizzare un Polo di ccellenza per le patologie neurologiche e in particolare per i tumori cerebrali.

“Continuiamo a lavorare per una sanità che investa in ricerca, innovazione e cure di qualità” conclude Pellegrino.