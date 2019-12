Passante segnala un sacchetto in un parcheggio a Capaccio Paestum. Ritrovati oltre 3 kg di marijuana

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinata dalla Compagnia di Agropoli, hanno trovato nel parcheggio pubblico antistante l’Hotel Schumann in via Marittima a Capaccio Paestum, un sacchetto di plastica contenente 3 kg e 800 grammi circa di marijuana, già suddivisi in panetti.

I militari dell’Arma sono giunti sul posto dopo una segnalazione telefonica da parte di un passante che, notando il sacchetto, ha prontamente avvisato la locale Stazione dei Carabinieri.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai militari, ha disposto il sequestro della droga per gli accertamenti del caso.

– Chiara Di Miele –