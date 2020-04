Partorisce una bimba in casa a Teggiano con l’aiuto del marito. Donna ricoverata al “Curto” di Polla

Partorisce in casa a seguito di alcune complicazioni legate alla gravidanza. È quanto accaduto questa notte a Teggiano dove una 34enne di origini indiane ha dato alla luce una bimba aiutata solo dal marito.

La donna, in seguito, è stata trasferita presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove è stata accolta dall’équipe del dottore Francesco de Laurentiis per le cure post parto.

La piccola, dal peso di 1,100 chilogrammi, è nata alla 32esima settimana di gestazione. È stata trasferita presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Ruggi” di Salerno in via esclusivamente precauzionale. Le sue condizioni sembrerebbero non preoccupanti nonostante la prematurità.

La 34enne è già madre di due figli e vive da tempo a Teggiano.

Una lieta notizia che porta un messaggio di speranza in un momento particolarmente difficile legato all’emergenza Coronavirus.

– Claudia Monaco –