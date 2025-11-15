Il santuario di Hera Argiva alla foce del Sele, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Paestum, diventerà un giardino attrezzato e fruibile dai visitatori nel weekend.

Ad annunciarlo è la Direttrice Tiziana D’Angelo in una intervista a “La Repubblica”.

Il santuario fu innalzato oltre 2600 anni fa a 9 chilometri dall’attuale area archeologica: era il primo simbolo di grecità per chi arrivava dal sud della Campania e stanziava il confine tra il territorio degli Etruschi (oltre il fiume) e la chora, la superficie cittadina di Paestum, oltre le mura.

La leggenda vuole che Giasone in persona abbia posto la prima pietra durante la sua spedizione con gli Argonauti. Quello spazio antico, di circa 41mila metri quadri e che tutt’oggi comprende i resti della costruzione, è chiuso al pubblico dal 2014, quando un’esondazione danneggiò l’intero perimetro e l’allora Museo narrante del Santuario di Hera Argiva, ricavato da una vecchia casa colonica degli anni Trenta.

Undici anni dopo quell’intero territorio rinasce. L’inaugurazione è prevista per dicembre quando l’area che circonda il tempio diventerà un giardino con panchine e passerelle per attenuare piccoli salti di quota e favorire l’accessibilità non solo fisica, ma anche sensoriale, arricchita pannelli tattili e didascalie.

“Da tempo ci occupiamo di curare il verde nella zona foce Sele – spiega D’Angelo – Ma in questo caso, nascerà un vero e proprio giardino: il Giardino di Hera con flora mediterranea, un sentiero di querce appena piantate, alberi di melograno. Attorno, profumi di mirto, lavanda e rosmarino. Specie scelte perché tutte archeologicamente attestate nel giardino del santuario” .

Il Giardino di Hera sarà aperto ogni sabato e domenica mattina con visite guidate su prenotazione, a cura dei ragazzi del Servizio civile nel Parco di Paestum, appositamente formati. L’accesso sarà comprensivo nel prezzo del biglietto d’ingresso e si sta approntando una navetta che collegherà Paestum col santuario.