La Questura di Salerno ha intensificato le attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in aree sensibili della città. I controlli hanno interessato non solo le vie dello shopping ma anche Piazza Amendola.

L’obiettivo è quello di proteggere le persone, in particolare gli anziani, che sono spesso costretti a pagare somme di denaro per parcheggiare in aree non autorizzate.

Negli ultimi giorni sono state sanzionate diverse persone coinvolte nelle attività di parcheggio illecito, spesso accompagnate da comportamenti molesti o intimidatori nei confronti dei cittadini e dei commercianti.

Domenica scorsa sono state denunciate tre persone, già interessate da DASPO urbano, individuate nei pressi dello stadio Arechi mentre nei confronti di altre due si è proceduto all’adozione dell’ordine di allontanamento.

Il Questore di Salerno ha ringraziato i tanti cittadini che hanno avvertito della presenza dei parcheggiatori tramite l’applicazione YouPol o chiamando direttamente il numero unico 112, invitandoli a segnalare tutte le situazioni sospette o di disturbo alle autorità competenti affinché si possa intervenire tempestivamente e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti.