E’ ufficiale la rosa dei candidati a migliori calciatori e allenatori della scorsa stagione calcistica.

Nell’elenco delle cinque nomine ci sono due tecnici italiani: Antonio Conte che ha vinto lo scudetto con il Napoli ed Enzo Maresca, il salernitano che, alla guida del Chelsea, ha conquistato la Conference League e il Mondiale per club.

Il premio Johan Cruyff come miglior allenatore sarà conferito il 22 settembre a Parigi al vincitore. Resta in trepida attesa la comunità di Pontecagnano Faiano che ha dato i natali a Maresca.

Tra gli altri candidati anche lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions League oltre che della Ligue 1, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l’olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool.

Spicca l’assenza di Simone Inzaghi, ora passato all’Al-Hilal che ha portato l’Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.

Nel calcio femminile candidati invece Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasile), Justine Madugu (Nigeria), Rene’e Slegers (Inghilterra), Sarina Wiegman (Inghilterra).