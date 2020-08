Palloncini bianchi volano in cielo, Polla dice addio ad Antonio Zienna

Commozione e tanta partecipazione, questa mattina, a Polla dove si sono svolti i funerali del giovane Antonio Zienna, il 27enne che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla SS.19, al confine tra Polla e Atena Lucana.

Molte le persone che, accorse presso la chiesa di Cristo Re, si sono unite al dolore straziante del padre Giuseppe, della madre Francesca, delle sorelle Mary e Nicole, del fratello Michele, della moglie Angelica e dell’intera famiglia.

A celebrare il rito don Antonio Marotta, don Franco Maltempo e don Paolo Longo, che insieme a tutta la comunità pollese ricordano Antonio, titolare della pescheria “La Lampara”, come un ragazzo dedito al lavoro, alla famiglia e agli amici.

“In questo giorno siamo chiamati ad essere uniti nella preghiera – dichiara il parroco don Antonio Marotta -. Chiediamo al Signore di accogliere Antonio come un fratello, come una persona che abbiamo realmente amato. Ora è il tempo in cui le parole umane dovrebbero tacere. Vivere cristianamente significa far in modo che in questo silenzio rinasca la fede. Solo Dio può consolare la nostra tristezza. La giustizia, l’impegno, la fede e la laboriosità hanno caratterizzato la vita di Antonio“.

Al termine del rito religioso la salma è stata salutata con un lungo applauso e decine di palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo.

– Elena Francesca Comuniello –

