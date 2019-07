Padula:da Petracca Design acquistando una cucina su misura subito in regalo Tv,lavatrice o asciugatrice

Un’offerta imperdibile quella proposta dall’azienda Petracca Design di Padula per tutti coloro che acquisteranno una cucina su misura.

Sull’acquisto di una cucina, infatti, sarà possibile ricevere subito un regalo a scelta tra una Smart TV 55”, una lavatrice oppure un’asciugatrice del marchio Samsung.

Fatti un regalo! Corri da Petracca Design, scegli la tua cucina su misura realizzata grazie all’esperienza di un’azienda che predilige la cura dei particolari e ricevi uno speciale regalo.

Per approfittare dell’offerta è possibile visitare l’ampio showroom di Petracca Design in via Nazionale a Padula Scalo. Per maggiori informazioni telefonare allo 0975/74084.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –