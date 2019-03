Tutto pronto nella Certosa di San Lorenzo a Padula per l’arrivo del Maestro Enzo Campagnoli che sabato 9 e domenica 10 marzo terrà il primo Mastercasting organizzato da Centro Musica Store.

L’evento, ideato dalla titolare del noto store musicale valdianese, Laura Di Salvatore, con il patrocinio del Comune di Padula, è rivolto a musicisti, band emergenti e cantanti solisti che nella due giorni avranno la possibilità di esibirsi al cospetto del Maestro Campagnoli, Direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo e Vocal Coach dei programmi televisivi “Amici”, “Pequeños Gigantes” e “Tu sì que vales”.

Sabato appuntamento con i musicisti a partire dalle 15.00, mentre domenica toccherà ai cantanti dalle 10.00 alle 19.30.

C’è ancora tempo per iscriversi alla prestigiosa e imperdibile occasione, telefonando al numero 0975/74169 o recandosi presso la sede di Centro Musica Store in via Nazionale a Padula Scalo.

– Chiara Di Miele –