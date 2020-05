Padula: ripartenza a pieno regime per l’azienda Petracca Design con una produzione Made in Vallo di Diano

Una ripartenza a pieno regime dopo il lockdown per l’azienda Petracca Design (Petracca Infissi) con sede in via Nazionale a Padula Scalo, da sempre dedita con passione alla produzione di cucine e arredamento su misura coordinabili con infissi, porte e parquet e con un ampio showroom di ben 1500 metri quadrati di esposizione.

Scegliere prodotti italiani è un prezioso supporto per la ripartenza delle aziende nazionali e, grazie all’opera incessante e appassionata dello staff di Petracca Design, sarà possibile arredare la propria casa con elementi realizzati direttamente dall’azienda nella sua sede a Padula. Il valore aggiunto dell’azienda è dato dalla possibilità di coordinare infissi, porte ed arredamento rivolgendosi ad un unico produttore che guarda avanti verso il futuro ed ha investito in nuove tecnologie all’avanguardia per la produzione di elementi di arredo.

Sarà dunque possibile visitare lo showroom, richiedere un preventivo personalizzato approfittando anche delle promozioni del periodo ed un progetto di interni. Il cliente, infatti, sarà seguito da progettisti e designer specializzati che, grazie anche ad un sistema altamente tecnologico che utilizza la “realtà aumentata“, mostrano in anteprima e virtualmente ciò che in seguito verrà fabbricato in azienda e seguono il cliente dall’inizio al termine dei lavori.

Personalizzazione, coordinamento, unicità, arredamento su misura e ottimo rapporto qualità/prezzo sono preziosi elementi forniti da Petracca Design dove sarà possibile acquistare in fabbrica un prodotto realizzato al 100% nel Vallo di Diano.

Lo showroom di via Nazionale è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (chiuso la domenica). Per maggiori informazioni e per richiedere un appuntamento telefonare al numero 0975/74084.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –