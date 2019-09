Padula: presentato il Marchio DE.CO. per identificare i prodotti tipici locali

Si è svolta questa mattina, nella Certosa di San Lorenzo a Padula, la conferenza di presentazione del logo per il Marchio DE.CO.

L’idea è nata dall’associazione “L’Aquilone” che ha proposto al Comune di adottare un Marchio per il riconoscimento della “Polpetta di Padula”.

Da oggi inizierà la convocazione di una ulteriore Commissione per permettere che il prodotto diventi tipicamente padulese. Il Marchio è un riconoscimento che denoterà un’appartenenza territoriale.

“L’approvazione del regolamento per il Marchio DE.CO è solo il primo passo verso la valorizzazione dei prodotti tipici locali – ha dichiarato il sindaco Imparato – e ringrazio l’associazione “L’Aquilone” per aver presentato questa proposta. Come Amministrazione siamo orgogliosi di poter attribuire il riconoscimento con Marchio DE.CO.”.

Il Marchio DECO è per dare un’identità riconosciuta a un prodotto locale e i prodotti selezionati andranno ad indicare il loro legame storico e culturale con il territorio.

“Il logo per il Marchio non voleva essere la solita simbologia come la scala a chiocciola cosi ho cercato di trovare altri elementi– ha affermato Debora Macrì, autrice del logo – quindi mi sono ispirata allo scalone barocco- ellittico presente in Certosa e allo stemma del Comune”.

– Elena Francesca Comuniello –