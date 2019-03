Padula: l’Amministrazione incontra la cittadinanza per illustrare le novità sulla raccolta differenziata

Si è tenuto ieri sera nell’aula consiliare di Piazza Umberto I a Padula un incontro pubblico per discutere sul nuovo servizio di raccolta rifiuti.

La gestione dei rifiuti è stata completamente rivoluzionata per ottimizzare il servizio di raccolta differenziata ed ottenere così un ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali di un territorio già premiato da importanti riconoscimenti e dotato di un’isola ecologica all’avanguardia.

Per fornire tutte le informazioni utili alla cittadinanza, l’Amministrazione comunale in accordo con la società “General Entrerprise” ha programmato un incontro per informare sulle novità.

“Dal 1° febbraio abbiamo attuato il nuovo servizio di raccolta rifiuti – ha dichiarato il sindaco Paolo Imparato – e abbiamo riscontrato alcune criticità che cercheremo di risolvere ed affrontare. L’Amministrazione comunale è dalla parte dei cittadini. Ovviamente cerchiamo la collaborazione di tutti per puntare sulla riqualificazione urbana, sul turismo, sulla cultura”.

Il primo cittadino ha comunicato, inoltre, che si occuperà di rivedere il Regolamento sulle fototrappole che saranno alternate tra la zona della Certosa di San Lorenzo e Padula Scalo.

Infine, Imparato ha aggiunto che dalla prossima settimana uscirà la nuova brochure con il nuovo sistema di differenziazione dei rifiuti.

– Elena Francesca Comuniello –