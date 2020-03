Padula: la Farmacia Di Muria dona le mascherine al Comune. Domani al via la distribuzione

Il sindaco di Padula, Paolo Imparato, comunica che da domani, sabato 21 marzo, inizierà la distribuzione su tutto il territorio comunale delle mascherine a tutti i nuclei familiari in cui è presente almeno una persona ultrasessantacinquenne o con patologie pregresse o croniche.

Le mascherine sono state offerte gratuitamente dalla Farmacia Di Muria del dottor Alberto Di Muria e il Comune ne curerà la distribuzione.

Si ricorda che l’uso della mascherina rappresenta una precauzione per le persone a maggiore rischio ma non risolve il problema del contagio pertanto si raccomanda, ancora una volta, di rimanere a casa.

Per coloro che rientrano nelle categorie indicate che non dovessero ricevere la mascherina entro martedì 24 marzo è possibile contattare il numero 0975/77359.

– Chiara Di Miele –