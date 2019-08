Padula: inaugurata la nuova biblioteca “Raffaele Romano” grazie all’impegno del Forum dei Giovani

Si è tenuta ieri sera, presso la Certosa di San Lorenzo in Padula, l’inaugurazione della biblioteca comunale “Raffaele Romano”.

Si tratta di un progetto partito tempo fa quando l’Amministrazione comunale decise di affidare la riapertura della biblioteca al Forum dei Giovani.

“È un evento molto importante – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Filomena Chiappardo – perché i ragazzi due anni fa in modo volontario, presentarono un progetto al comune di Padula intitolato ‘La Casa della Cultura’. Voglio ringraziare il Forum dei Giovani che ha fatto in modo che uno spazio importantissimo di aggregazione fosse restituito all’intera comunità di Padula”.

L’interesse dei ragazzi sulla biblioteca comunale è nato nel 2013, quando i libri sono stati spostati nell’attuale sede del Liceo Scientifico. I testi sono rimasti non fruibili per diverso tempo da parte della comunità. Il Forum ha così pensato ad una nuova collocazione per valorizzare anche i locali vuoti della Certosa.

“Il nostro interesse per la biblioteca – ha affermato il coordinatore del Forum dei Giovani Annalisa Lagalla –nasce perché a Padula mancava un centro culturale dove studiare e rapportarsi anche con altre persone. Ci siamo rapportati con alcuni professionisti e oggi possiamo dire che la biblioteca conta 3200 volumi.”

La biblioteca sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Fino a settembre sarà aperta anche il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

– Elena Francesca Comuniello –