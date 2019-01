Padula: in funzione il nuovo impianto di pubblica illuminazione in località Cardogna

Continuano i lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intero territorio del Comune di Padula.

Dopo la realizzazione dei lavori di manutenzione e la sostituzione delle lampade sull’impianto di pubblica illuminazione, l’Amministrazione comunale comunica che da ieri, lunedì 21 gennaio, è entrato in funzione il nuovo impianto in Località Cardogna, in Via Santa Lucia.

Si tratta del primo intervento e sono in corso lavori per la realizzazione di altri impianti riguardanti le strade comunali.

“Dopo decenni di promosse – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – si concretizzano lavori inseriti nel programma elettorale di questa Amministrazione. Questi nuovi impianti sono senza aumento di spesa per il Comune di Padula“.

– Paola Federico –