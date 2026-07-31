“Padula in festa per Carlo V”. Dall’8 al 10 agosto la rievocazione storica con “La frittata delle mille uova”
La Pro Loco Padula, presieduta da Vincenzo Petrizzo, organizza la XXIX edizione di “Padula in festa per Carlo V” con “La frittata delle mille uova”.
L’evento si terrà dall’8 al 10 agosto nella Certosa di San Lorenzo e Carlo V sarà interpretato dal noto attore Lorenzo Flaherty. La rievocazione storica, molto seguita da numerosi partecipanti, gode della Direzione artistica di Salvatore Ungaro.
L’8 agosto la Compagnia Eduardo presenta l’atto unico in vernacolo “‘N verimo ‘mparaviso” di Peppino Amabile, poeta e scrittore di Sant’Arsenio. La regia sarà curata da Enza Tardugno.
Seguirà il concerto “A Sud” di Graziano Accinni, storico chitarrista di Mango, con la voce di Gianmarco Natalina. L’appuntamento musicale sarà un omaggio a Pino Mango e a Pino Daniele.
Il 9 agosto il talk show “Aspettando la frittata delle mille uova” condotto dal giornalista Peppe Iannicelli. Due chiacchiere e un bicchiere di vino con ospiti, artisti e i protagonisti della rievocazione storica. Seguirà il concerto della cantautrice Piera Lombardi, affermata interprete della musica cilentana.
Il 10 agosto sarà la serata dedicata alla rievocazione storica con i Cavalieri della Bolla Pontificia e la preparazione della frittata delle mille uova. Chiuderanno l’evento i Bottari di Macerata Campania con il “Pastellese Sound Group Tour 2026”.