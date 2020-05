Padula: il Sindaco Imparato ordina il rientro a casa degli ospiti della struttura “San Pio”

Il Sindaco di Padula Paolo Imparato, con apposita ordinanza, ha stabilito il rientro degli ospiti della Casa Famiglia “San Pio” presso le proprie case.

Nella struttura, occorre ricordare, si sono registrati dei casi positivi al Coronavirus.

La decisione giunge per evitare altri contagi e, come riportato nell’ordinanza perché “l’ASL Salerno ritiene l’attuale soprannumero condizione che di per sé costituisce ulteriore rischio”.

Imparato ha quindi ordinato al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni di dare esecuzione al proprio provvedimento entro le prossime ore.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni nelle settimane scorse aveva revocato alla Casa Famiglia “San Pio” l’autorizzazione che permetteva alla struttura di ospitare gli anziani a causa della presenza di un numero di ospiti superiore rispetto a quelli che la Casa Famiglia potrebbe accogliere.

Sul caso la proprietaria della struttura è ricorsa al Tar. L’udienza è fissata per il 13 maggio.

– Claudia Monaco –