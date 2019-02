Padula: il 9 e 10 marzo Centro Musica Store presenta Mastercasting con il Maestro Enzo Campagnoli

Eccezionale appuntamento musicale in programma per il 9 e 10 marzo presso la Certosa di San Lorenzo a Padula.

Centro Musica Store presenta il primo Mastercasting con la presenza del Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo, Vocal Coach dei programmi televisivi “Amici”, Pequeños Gigantes” e “Tu sì que vales”.

L’evento, ideato dalla titolare di Centro Musica Store, Laura Di Salvatore, è rivolto a musicisti, band emergenti e cantanti solisti che nella due giorni avranno la possibilità di esibirsi al cospetto del Maestro Campagnoli e carpire tutte le dritte per orientarsi sempre meglio nel mondo dell’arte musicale e del canto.

Il Mastercasting è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Padula.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile rivolgersi al numero 0975/74169 o recarsi presso la sede di Centro Musica Store in via Nazionale a Padula Scalo.

– Chiara Di Miele –