Padula: il 27 giugno l’Arma dei Carabinieri consegna alla Biblioteca Comunale il volume “Ho tanta storia”

Avrà luogo sabato 27 giugno alle ore 11.00, presso la Casa Museo Joe Petrosino nel centro storico di Padula, la consegna del prestigioso volume “Ho tanta storia”, che celebra gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri.

Il libro arricchirà la Sezione Legalità della Biblioteca Comunale “R. Romano” presso la Casa Museo Joe Petrosino, individuata dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e dal Comando Provinciale di Salerno come sito dove custodire il volume. “Ho tanta storia” raccoglie le testimonianze del lungo percorso del Museo Storico dell’Arma, rendendo omaggio alla sua storia e ai suoi protagonisti, diventando narrazione viva ed autentica ed attingendo dal passato per guardare con fiducia verso il futuro.

“Ringraziamo il Capitano Davide Acquaviva per aver promosso l’iniziativa e per l’attenzione che nel corso degli anni ha riservato alla Casa Museo Joe Petrosino come presidio di legalità – hanno dichiarato il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Grazie a questa importante donazione nella Casa Museo saranno trasmessi costantemente i valori dell’Arma dei Carabinieri”.

Alla consegna saranno presenti il Colonnello Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il Capitano Davide Acquaviva, Comandante Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il Vice Brigadiere Giuseppe D’Aguanno, Comandante della Stazione di Padula.

L’Associazione Internazionale Joe Petrosino, presieduta da Vincenzo Lamanna, presenzierà testimoniando la condivisione di azioni in nome del famoso poliziotto di cui attualizzano il messaggio.

– Chiara Di Miele –