L’ASL Salerno e l’associazione SANI organizzano per il 19 e 20 settembre nella Sala Multimediale Comunale in Viale Certosa a Padula il convegno di formazione dal titolo “La gestione multidisciplinare delle malattie dell’apparato digerente”.

Coordinatori dell’evento sono i dottori Riccardo Marmo, Maria Erminia Bottiglieri, Filomena Morisco e i professori Alessandro Federico e Rosario Cuomo. Nel Comitato scientifico figurano i dottori Pietro Schettino, Aurelio Nasto, Alessandro Cannavale e Annarita Roscigno.

Le patologie gastroenteriche rappresentano un ambito altamente complesso che richiede l’integrazione di competenze provenienti da diverse specialità mediche. Il trattamento ottimale di malattie come le neoplasie del colon e del fegato, le malattie infiammatorie croniche intestinali e le emorragie gastrointestinali impone una visione multidisciplinare, in cui oncologi, chirurghi, gastroenterologi, endoscopisti, patologi, radiologi, infermieri collaborino per garantire un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato e all’avanguardia.

Il programma prevede la registrazione dei partecipanti il 19 settembre alle ore 14 e l’apertura dei lavori con i saluti di Riccardo Marmo e Angelo Pezzullo. Poi si darà il via alla Sessione 1 “Il paziente con emorragia gastrointestinale in atto” seguita dalla Sessione 2 “Oncologia: le neoplasie del colon retto“.

Il 20 settembre si inizia alle 9.00 con la Sessione 3 “Oncologia: le neoplasie epatiche” e la Sessione 4 “Malattie infiammatorie croniche dell’intestino”.

L’evento sarà rivolto a 100 partecipanti tra Medici Chirurghi di tutte le discipline, Farmacisti del Sistema Sanitario Nazionale, Farmacisti di altro settore e territoriali, Biologi, Tecnici di Radiologia, Tecnici di Laboratorio, Infermieri, Fisioterapisti e Ostetriche. L’evento ha seguito tutte le procedure di accreditamento presso Age.Na.S. ottenendo 9 crediti formativi ECM.

L’iscrizione al convegno è gratuita ma obbligatoria e potrà essere perfezionata online sul sito della segreteria organizzativa www.topcongress.it nell’area dedicata all’evento, inviando all’indirizzo di posta elettronica congressi@topcongress.it l’apposita scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e scaricabile dal sito www.topcongress.it.

Per qualsiasi esigenza o chiarimenti si potrà contattare la segreteria organizzativa al numero 089-255179 o all’indirizzo di posta elettronica congressi@topcongress.it