Padula: grande afflusso di visitatori alla mostra “Dov’è la Patria nostra?” allestita da Nova Civitas

Grande afflusso di visitatori ieri a Padula per la mostra permanente “Dov’è la Patria nostra?”, riallestita dai soci della cooperativa Nova Civitas, Antonio Casella, Valentina Verga e Giuseppe Verga, in collaborazione con il Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, ed integrata con i reperti provenienti dalle collezioni private di Ernesto Alfano, Sabino Curcio, Bruno Frodella, Maurizio Vignati e Antonio Wancolle.

L’esposizione sulla legione cecoslovacca è allestita nei locali della Passeggiata Coperta della Certosa di San Lorenzo. Questo è un modo per ricordare le vicende locali ed internazionali della Prima Guerra Mondiale ed è stata scelta come location la Certosa in quanto fu campo di prigionia dei soldati cecoslovacchi.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Verga che ha ricordato come l’evento è partito lo scorso novembre con un convegno commemorativo in occasione del centenario dalla fine della Grande Guerra a cui presero parte anche l’Ambasciatore della Repubblica Slovacca e il consigliere dell’Ambasciata Ceca.

“Siamo soddisfatti – commenta – abbiamo pubblicizzato a lungo questo evento e ieri c’è stata tanta partecipazione. Circa 400 persone hanno visitato la mostra. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità della direttrice Annamaria Romano che ha creduto fortemente in questa iniziativa. E’ un’esposizione unica in Italia”.

